"Динамо" объявило об отставке Хохлова

Московское "Динамо" объявило об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

Фото: "Спорт день за днем"

"Сегодня, после матча 12 тура РПЛ "Оренбург" - "Динамо" главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера", — сообщается в официальном твиттере бело-голубых.