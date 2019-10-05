Спортивный директор "Зенит" Хавьер Рибалта рассказал о трансфере нападающего Малкома, который ранее выступал за "Барселону". Сумма перехода составила 40 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
"В первую очередь я бы выделил руководство "Зенита", которое сделало все возможное, чтобы этот трансфер стал возможен. Мистер Миллер и мистер Медведев приложили к этому очень много усилий.
Мы прекрасно понимали, что "Барселоне" в связи с ее финансовой ситуацией тоже нужно продавать игроков. Как только это стало очевидно, начались переговоры. В какой-то момент положительный итог стал близок. Тогда я поехал в Барселону, и мы договорились окончательно. Но, конечно, очень важную роль сыграло желание самого Малкома перейти в "Зенит". Буквально с первого контакта он оказался на это очень настроен. И был уверен, что принимает правильное решение. Это очень помогло в ходе переговоров.
Для нас сейчас самое главное, чтобы Малком как можно быстрее начал играть за "Зенит". Не сомневаюсь, когда это произойдет, он продемонстрирует свою ценность и значимость на поле. Пока же ждем возвращения Малкома. Я уверен, что он станет не только очень важной частью команды "Зенит", но и сборной Бразилии. Однако прямо сейчас важно, чтобы его ценность и значимость пошла на пользу "Зениту", — цитирует Рибалту "Матч ТВ".
Хавьер Рибалта: уверен, Малком станет очень важной частью не только "Зенита", но и сборной Бразилии
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