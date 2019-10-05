Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о прогрессе его молодой команды.
"Думаю, все заметили, насколько выросла посещаемость наших матчей. Значит, команда нравится болельщикам, она вызывает интерес. Разумеется, мы должны правильно реагировать, отвечая на эту любовь хорошей игрой и результатами.
Мы серьезно думали над тем, почему в предыдущие годы не всегда удачно проводили домашние матчи. В результате решили немного изменить наши атакующие действия, чтобы предотвратить контрвыпады противника, из-за которых ранее потеряли столько очков на своем поле. То, что мы сейчас делаем, позволяет нам и относительно хорошо атаковать, и неплохо обороняться. Наша атакующая группа сыгрывается все лучше. Команда стремится идти вперед, ищет счастья у чужих ворот, а такая игра всегда привлекает болельщиков.
Если после хорошего первого тайма у нас не очень получается второй, не стоит сразу делать вывод, что именно наша команда сыграла плохо. Произошло это в том числе потому, что соперник перестроился и внес коррективы в игру. Безусловно, мы со своей стороны также не должны останавливаться на достигнутом.
Скажем, "Базель" в матче против "Краснодара" шел вперед и при 2:0, и при 3:0, характер игры не менялся. Мы тоже работаем над тем, чтобы, даже имея преимущество в счете, не сбавлять оборотов и не отдавать инициативу. Менталитет победителей у нынешней команды пока только вырабатывается. Нужно отметить, что в матче с "Краснодаром" мы очень правильно отреагировали на результат предыдущей игры с "Лудогорцем". Команда понимала, что находится в долгу перед болельщиками, она должна была исправиться. Очень рад, что нам удалось одержать победу над серьезным противником", — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
Виктор Гончаренко: менталитет победителей у нынешнего ЦСКА пока только вырабатывается
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