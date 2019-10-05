Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ "Сочи" - "Крылья Советов".
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиулллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.
"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселев, Смирнов. Гынсарь, Голенков, Радонич.
"Сочи" - "Крылья Советов": стали известны стартовые составы
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