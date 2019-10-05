В матче 12-го тура чемпионата России "Рубин" дома обыграл "Тамбов" со счетом 2:1.
Чемпионат России
12 тур
Голы: Коновалов, 27, Давиташвили, 32, Мелкадзе, 54
"Рубин": Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 73), Кьяртанссон (Марков, 90).
"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасев (Кулик, 58), Килин, Чернышов (Аппаев, 46), Обухов, Костюков (Мамтов, 77), Мелкадзе.
Предупреждения: Плиев, 4, Ойеволе, 31, Уремович, 62, Данченко, 68, Кьяртанссон, 77, Килин, 89, Дюпин, 90+2
"Рубин" дома обыграл "Тамбов"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»