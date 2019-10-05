Фанаты московского ЦСКА выбрали лучшего футболиста команды по итогам сентября. Им стал защитник Марио Фернандес, за которого проголосовали 27% человек.
В первую тройку вошли полузащитник Никола Влашич (24%) и голкипер Игорь Акинфеев (17%). Всего в голосовании приняли участие 5356 болельщиков.
Для Фернандеса эта награда стала уже третьей в нынешнем сезоне. Ранее 29-летний защитник был признан лучшим игроком ЦСКА по итогам августа и июля.
В прошлом месяце Марио помог "армейцам" в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги. В активе защитника одна результативная передача. Ещё одну встречу Фернандес провёл в Лиге чемпионов.
ПФК ЦСКА
Болельщики ЦСКА третий раз подряд признали Фернандеса лучшим игроком месяца
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