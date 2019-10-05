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Роман Широков: уход Хохлова? Это вопрос к руководству. Мне по барабану

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Широков прокомментировал отставку главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова.
Фото: "Спорт день за днем"
"Это вопрос к руководству, правильно или нет. Не было прогресса команды? Да ладно! Весь год вы говорили, что команда прогрессирует, дайте поработать, я что-то не понимаю… А то все экспертное сообщество говорило, что "Динамо" прогрессировало от игры к игре, где-то у них не получается забить…

Уход затянулся? Я вообще никак не считаю, мне по барабану, честно говоря. Главное — как руководство считает. Кто должен возглавить "Динамо"? Пускай они сначала внутри разберутся, чего они хотят, и от этого нужно отталкиваться", - цитирует Широкова Sport24.ru.


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Теги: Широков Хохлов Динамо
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