Дмитрий Хохлов после матча 12-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2) прокомментировал причины своей отставки с поста главного тренера "Динамо", которую приняло руководство бело-голубых.
"Разбирать тут нечего, мы проиграли, проиграли по делу. Удаление — это уже совсем другой вопрос. После такого поражения никаких оправданий быть не может. После серии неудачных игр мы уже разговаривали с руководством, которое дало еще один шанс все исправить, но положение исправить не получилось. Поэтому пришло время подать в отставку, что я и делаю.
Команда хорошая, наверное, что-то не получилось у тренерского штаба. Надеюсь, что те люди, которые придут, помогут "Динамо" исправить ситуацию и выведут команду на тот уровень, который многие ожидают", - цитирует Хохлова пресс-служба "Оренбурга".
Дмитрий Хохлов: положение исправить не получилось, поэтому пришло время подать в отставку
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