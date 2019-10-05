Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своей самоотверженности на футбольном поле.
"В игре ты забываешь, что такое боль. Понимаешь, что если сейчас не сыграешь, может что-то случиться, пропустим гол. Я всегда вспоминаю слова Шамиля Камиловича Газизова, гендиректора "Уфы". Он говорил нам, молодым, мол, никогда не убирайте ногу, в футбол "девочки" не играют. Еще когда был в команде 1999 года, понял, что ногу или голову никогда не уберу. Лучше врежешь посильнее, но мяч чтобы был твой. Тому же самому учил в юности мой отец. Эти два человека, Газизов и он, сильно на меня повлияли.
Если честно, получить травму я боюсь. Для меня это страшный, некомфортный момент. Никому никогда этого не желаю, для меня лучше, чтобы спорт был без травм. Восстанавливаться после повреждений — нехорошая ситуация. Но куда денешься? С "Локомотивом" получил сотрясение, зато мяч выбил, правильно? А не выбил бы — могли и проиграть. У меня в подсознании, что нужно играть каждый мяч, а там что будет, то будет", — цитирует Дивеева пресс-служба ЦСКА.
Игорь Дивеев: я боюсь получить травму, но меня учили никогда не убирать ногу
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