В матче 12-го тура чемпионата России "Крылья Советов" обыграли "Сочи" со счетом 2:0.
Чемпионат России
12 тур
Гол: Соболев, 4, Соболев, 69
Нереализованный пенальти: Соболев, 63
Сочи: Джанаев, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Калугин, Цаллагов, Нобоа, Померко (Лагатор, 51), Бурмистров (Полоз, 67), Мостовой (Карапетян, 61), Заболотный
Крылья Советов: Рыжиков, Чернов, Анюков (Чичерин, 76), Карпов, Д. Комбаров, Зиньковский, Гацкан, Мияйлович, Антон (Радонич, 87), Канунников (Терехов, 84), Соболев
Предупреждения: Померко, 20, Мияйлович, 21, Соболев, 31, Лагатор, 51, Кудряшов, 67, Цаллагов, 78
"Крылья Советов" благодаря дублю Соболева обыграли "Сочи"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»