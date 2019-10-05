Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо прокомментировал победу над "Тамбовом" (2:1).
"Сегодня было два разных тайма. В первом тайме мы владели инициативой, полностью владели мячом, забили два гола, могли забить третий. Потом во втором тайме мы потеряли контроль. Понятно, что свою роль сыграла перестройка, смена схемы соперником. Как результат мы могли пропустить в конце матча.
Вы видели, как команда во втором тайме реагировала на то, что нужно сохранить победный результат. Когда ты хочешь сохранить победный результат, отходишь назад, отдаешь сопернику мяч, и начинают возникать проблемы. В этом плане, конечно, влияло, что мы не побеждали в предыдущих шести турах. Мы говорили, что нам будет тяжело", — цитирует Докампо ФК "Рубин".
Эдуардо Докампо: во втором тайме "Рубин" потерял контроль над игрой и мог пропустить в конце
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