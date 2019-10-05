Полузащитник "Рубина" Зурико Давиташвили поделился эмоциями от победы над "Тамбовом" (2:1) в игре 12-го тура РПЛ, в которой он отметился голом.
"После проигрышей эта победа, конечно, приятна и важна. Надо все закрепить.
Когда мы повели 2:0, то больше оглядывались на оборону. Не надо было так садиться, концовка получилась валидольной.
Погода? Есть повод у наших болельщиков не ходить на футбол, но надо понимать, что мы сейчас в тяжелой ситуации, нам нужна поддержка, чтобы мы заиграли так, как надо. Когда больше народа, то это приятнее.
Что касается моего гола, то приятно забить, особенно после травмы", - цитирует Давиташвили Sport24.ru.
Зурико Давиташвили: у болельщиков "Рубина" есть повод не ходить на футбол
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