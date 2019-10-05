Главный тренер "Сочи" Александр Точилин дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в домашнем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими "Крыльями Советов".
"Гол внёс коррективы в игру. "Крылья" переиграли нас по самоотдаче и желанию. С чем связан разговор в раздевалке? В первую очередь с результатом. Надо было поговорить, потому что это самый худший матч за 12 туров в нашем исполнении. Руководство клуба также высказало своё мнение, что оно не увидело единой команды, в отличие от прошедших игр", - цитирует Точилина ФК "Сочи".
Александр Точилин: поговорили в раздевалке, потому что это был самый худший матч "Сочи"
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