"Урал" и "Зенит" назвали составы на матч 12-го тура российской Премьер-лиги.
"Урал": Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Панюков, Ильин.
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Маммана, Сантос, Паредес, Жирков, Оздоев, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Воробьев, Краневиттер.
Михаил Кержаков - в основном составе "Зенита" на матч с "Уралом"
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