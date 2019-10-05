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Михаил Кержаков - в основном составе "Зенита" на матч с "Уралом"

"Урал" и "Зенит" назвали составы на матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

"Урал": Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Панюков, Ильин.

"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Маммана, Сантос, Паредес, Жирков, Оздоев, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Воробьев, Краневиттер.


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Теги: Кержаков М. Зенит Урал
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