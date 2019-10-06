Бывший футболист ЦСКА Дуду вспомнил о своих выступлениях за армейский клуб.
"Скучаю по России. Мне очень хочется однажды вернуться в вашу страну, повидаться с друзьями, с теми, с кем вместе играл за ЦСКА. Если можно, передайте большой привет Газзаеву, Гинеру, Роману и Максиму (генеральному директору клуба Бабаеву и переводчику Головлеву). Да всем, кто до сих пор работает в ЦСКА. Мне трудно назвать каждого по фамилиям, но поверьте, я их помню и уважаю.
Мечтаю увидеть собственными глазами новый стадион клуба. ЦСКА и при мне был большим клубом, а сейчас стал громадиной! Я счастлив, что мое имя тоже с ним связано.
Что чаще вспоминаю? Победы и титулы ЦСКА, доброе отношение ко мне торсиды, руководителей и простых работников клуба. И всем им за это большое спасибо. Время от времени я перезваниваюсь и Максимом, и с Романом, которые сообщают мне последние новости из Москвы. Очень надеюсь увидеть их еще не раз.
Что еще? "Классико" с другими московскими командами, матчи Лиги чемпионов…
Общаюсь с Леилтоном, который играл в Самаре. Мы живем с ним в одном городе. Звонил Вагнеру Лав, но уже давно. Также общаюсь с Даниэлом Карвалью, с Жо. Но не так часто, как хотелось бы. Вагнер еще играет, у каждого своя жизнь. В любом случае, все они — мои друзья до конца жизни", — цитирует Дуду Sportbox.
Бывший игрок ЦСКА Дуду: скучаю по России. Передавайте привет Гинеру и Газзаеву
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