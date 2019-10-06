"Хорошая игра, уверенная победа. В первом тайме играли хорошо. После перерыва "Урал" стал играть агрессивнее в атаке. После гола "Урала" появилась нервозность. Хорошо, что забили третий мяч, после этого вопрос о победителе был снят.
Мы посчитали нужным поставить Кержакова. Он сыграл хорошо", - цитирует Семака Sport24.ru.
Сергей Семак: после гола "Урала" появилась нервозность, хорошо, что "Зенит" сразу забил 3-й мяч
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Уралом" (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.
Фото: "Спорт день за днем"
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