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Сергей Семак: после гола "Урала" появилась нервозность, хорошо, что "Зенит" сразу забил 3-й мяч

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Уралом" (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.
Фото: "Спорт день за днем"
"Хорошая игра, уверенная победа. В первом тайме играли хорошо. После перерыва "Урал" стал играть агрессивнее в атаке. После гола "Урала" появилась нервозность. Хорошо, что забили третий мяч, после этого вопрос о победителе был снят.

Мы посчитали нужным поставить Кержакова. Он сыграл хорошо", - цитирует Семака Sport24.ru.


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Теги: Семак Урал Зенит
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