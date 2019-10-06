"Спартак" выступил с заявлением для болельщиков перед выездным матчем 12-го тура РПЛ с "Краснодаром".
"Во избежание очередей советуем прибывать ко входу на трибуну заблаговременно. Размеры разрешенной для проноса ручной клади составляют 40?40?45 см, однако мы настоятельно рекомендуем сдавать рюкзаки в камеру хранения. Иначе процедура досмотра может серьезно затянуться, и не все болельщики попадут на сектор к началу игры. Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры.
Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", — гласит заявление пресс-службы "Спартака".
"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем с "Краснодаром"
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