ЦСКА и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Гогуа, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.
"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов.
ЦСКА - "Ростов": стали известны составы команд
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