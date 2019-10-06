В матче 12-го тура чемпионата России "Локомотив" дома взял верх над тульским "Арсеналом" - 2:1.
Чемпионат России
12 тур
Голы: Эдер, 9, Кангва, 11, Алексей Миранчук, 45+2 (пенальти)
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес (Магкеев, 46), Мурило, Коломейцев (Идову, 85), Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Алексей Миранчук, 20), Эдер.
"Арсенал": Левашов, Григалава, Беляев, Дельгадо, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий (Тудорие, 85), Костадинов, Луценко (Лесовой, 46), Кангва.
Предупреждения: Игнатьев, 22, Левашов, 45+1, Баринов, 50, Альварес, 61, Костадинов, 63, Ломовицкий, 73, Григалава, 82
"Локомотив" благодаря голам Эдера и Алексея Миранчука обыграл "Арсенал"
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