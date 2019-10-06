6 октября в Екатеринбурге состоялся матч 12-го тура РПЛ между "Уралом" и "Зенитом", победу в котором праздновали гости — 3:1.
Перед матчем в городе состоялся мирный совместный проход фанатов "Зенита" и "Урала". Однако перед самой игрой нескольких болельщиков "Зенита" без объяснения причин задержали у турникетов на входе на сектор.
Задержанным намерены предъявить обвинения в организации несанкционированного публичного мероприятия без подачи заявки — статья 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, сообщает Sport24.
Нескольких фанатов "Зенита" задержали после мирного прохода по Екатеринбургу перед матчем с "Уралом"
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