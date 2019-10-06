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ЦСКА дома со счетом 1:3 проиграл "Ростову"

В матче 12-го тура чемпионата России "Ростов" одержал уверенную победу над ЦСКА - 3:1.

Чемпионат России

12 тур

Голы: Влашич, 90+2 (пен) - Байрамян, 11, 44, Шомуродов, 61.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Гогуа (Сантос, 46), Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 67), Чалов.

"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов (Саплинов, 85), Байрамян (Логашов, 77), Попов, Глебов (Зайнутдинов, 58), Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Предупреждения: Глебов, 12, Попов, 30, Фернандес, 30, Саплинов, 86.


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Теги: ЦСКА Ростов
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