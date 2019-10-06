Защитник "Ростова" Евгений Чернов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- У нас сегодня многое получалось. Обыграли очень хорошую и сильную команду. Большая благодарность нашему вратарю, он показал свое мастерство.
- Когда назначили пенальти, не было жалко, что разгрома не получится?
- Конечно, хотели сыграть на ноль. Но, к сожалению, поставили пенальти.
- Насколько важно оказаться на первом месте?
- Сейчас никакого значения этому не придаем. Идем от игры к игре и стараемся выигрывать каждый следующий матч.
Евгений Чернов: не придаём лидерству в таблице никакого значения (видео)
Защитник "Ростова" Евгений Чернов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня
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