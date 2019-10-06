Ивелин Попов: ЦСКА - одна из лучших команд России. Хотим, чтобы "Ростов" тоже стал большой командой (видео)

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- Могло быть и 4:0, и 5:0. Не жалеем. Это одна из ведущих команд, которая постоянно играла в Лиге чемпионов.- Будем реалистами. Не полностью. Во втором тайме больше времени мяч был на нашей половине поля.- У них хорошая команда, хороший тренер. Им нужно решать свои проблемы. Хорошо, что мы на первом месте.- Главное, что выиграли. Забить не получилось. Все ребята выполнили установку тренера.- Нет, не можем так говорить. ЦСКА - одна из лучших команд России. Нужно относиться с уважением. Двигаться дальше.- Мы этого хотим. Идем потихоньку, шаг за шагом.- Он заболел. Целую неделю тренировался и заболел.- Думаю, да. Не только "Ростову", но и всем командам, у которых много игроков уходит в сборные. Пропадает ритм.