- Не жалеете, что не получилось разгрома?
- Могло быть и 4:0, и 5:0. Не жалеем. Это одна из ведущих команд, которая постоянно играла в Лиге чемпионов.
- Полностью переиграли соперника?
- Будем реалистами. Не полностью. Во втором тайме больше времени мяч был на нашей половине поля.
- Что с ЦСКА сегодня творилось?
- У них хорошая команда, хороший тренер. Им нужно решать свои проблемы. Хорошо, что мы на первом месте.
- Вы могли забить в начале матча издали.
- Главное, что выиграли. Забить не получилось. Все ребята выполнили установку тренера.
- Год назад "Ростов" выиграл здесь 1:0, сегодня 3:1. Привыкаете обыгрывать ЦСКА?
- Нет, не можем так говорить. ЦСКА - одна из лучших команд России. Нужно относиться с уважением. Двигаться дальше.
- "Ростов" тоже становится большой командой.
- Мы этого хотим. Идем потихоньку, шаг за шагом.
- Что с Еременко?
- Он заболел. Целую неделю тренировался и заболел.
- Перерыв на игры сборных помешает "Ростову"?
- Думаю, да. Не только "Ростову", но и всем командам, у которых много игроков уходит в сборные. Пропадает ритм.
Ивелин Попов: ЦСКА - одна из лучших команд России. Хотим, чтобы "Ростов" тоже стал большой командой (видео)
Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1), передает корреспондент Rusfootball.info. Григорий Каленов.
Фото: Rusfootball.info
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