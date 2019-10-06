Ари, как всегда, лучший против "Спартака", а Крал все испортил. Оценки матча в Краснодаре

Все знают, что Ари по-особенному настраивается на игры против бывшей команды. Все, кроме спартаковцев, которые его не удержали.Будь на поле у "Спартака" Шюррле и Зелимхан Бакаев, работы у Сафонова было бы больше. А так красно-белые сделали только 3 удара в створ. Сафонов добавлял немного нервов при игре на выходе. Но, в целом, серьезных претензий к игре голкипера "Краснодара" предъявить нельзя.Эксперты "Матч Премьер" признали Петрова лучшим игроком матча. Защитник "Краснодара" действительно выдал классный перфоманс. И дело не только в победном голе. Петров еще перекрыл движение "Спартака" на своем фланге. Правая нога Мирзова была полностью заблокирована. Рамирес подобными успехами похвастаться не может. Даже не самый скоростной Ларссон убегал от левого защитника "Краснодара" довольно легко. Плюс - в атаке от Рамиреса совсем не было пользы.После того, как пару центральных продавливали игроки "Хетафе", уверенность защитников "Краснодара" виделась не на высшем уровне. Однако у "Спартака" на острие атаки играл не чистый форвард, а это снизило давление на Мартыновича и Спайича. 10 выносов на двоих в игре против команды, чья игра свалилась на забросы в штрафную, - вполне себе нормальный результат. Но некоторые моменты заставляли болельщиков "Краснодара" хвататься за сердце.Вся игра "Краснодара" шла через Олссона, который в тройке центральных полузащитников был выбран главным созидателем. Швед встречался с мячом чаще, чем центральные защитники. А его быстрые возвращения назад накрывали контратаки "Спартака", который в середине постоянно упирался на Олссона. Камболову отсидка на скамейке запасных не помогла, он продолжил терять позицию в опорной зоне, как и Стоцкий, через чью зону спартаковцы часто убегали в атаку.Проходят годы, меняются тренеры, но Ари все равно знает, как разбить "Спартак". Российский бразилец управлял всеми выпадами "Краснодара", увеличивая остроту каждой своей передачи. Даже в дополнительное время Ари не выключался и классно пасовал на партнеров, безнадежно губивших моменты. Только Петров реализовал передачу нападающего. Шапи включился в игру поздновато. В первом тайме было мало левой ноги Сулейманова, а после перерыва он чуть-чуть не забил.Травля, которую устроили болельщики шведу, конечно, не сравнится с тем, что испытал Кононов. Но в составе "быков" такому давлению не подвергался ни один футболист в истории клуба. И даже после гола в ворота "Спартака" в адрес Берга все равно полетят претензии за упущенные моменты. Шведу пора просто смириться - вот такой у него образ.Кайо укрепил опорную зону "Краснодара" после перерыва, выгрызал мячи, разрушал атаки. И если бы не удаление в концовке, которое могло привести к плачевным последствиям, игрок получил бы оценку повыше. Скопинцеву войти в такую сложную игру не удалось.Выход Реброва вместо Максименко не был вызван травмой последнего. Сергей Кузнецов выпустил ветерана в рамку по спортивному принципу. Кстати, до него в "Спартаке" работал тренер, который в первых матчах тоже сделал ставку на самых опытных. Как итог - ни тогда, ни сейчас это не повлияло на команду никак. А Ребров вообще своим подкатом за пределами штрафной чуть не привез третий гол.Ещенко, как тот волк из пословицы, которого сколько ни корми, он все равно смотрит в лес. Так и защитник "Спартака" скучает по любимому правому флангу. В матче с "Краснодаром" тоска по родной позиции вылилась в гол Петрова. На фоне Ещенко даже игра Рассказова смотрелась не так ужасно, как в прошлых встречах "Спартака". Спокуха постоянно поддерживал атаки, в которых не брал на себя игру (и это правильно).Маска Зорро однозначно мешает Кутепову. Но не в ней одно дело. Игра защитников "Спартака" заточена на действия на опережение. И в этом компоненте Кутепов откровенно слаб. Если выскакивает, то промахивается или делает плохой пас. Хорошо, что хоть на дальние удары не свалился, как в матче против "Оренбурга". Джикия не выиграл все единоборства у Ари. А ведь капитан "Спартака" фактурнее, мощнее нападающего "Краснодара". Но Ари переиграл его по выбору позиции. В конце Джикия еще и нарвался на бессмысленное удаление.Как Кононов мог не замечать, что у него есть такой опорник, как Умяров. Даже Кузнецов, еще год назад работавший в грузоперевозках, понял, что Наиль намного сильнее Гулиева, Крала и даже Зобнина. Умяров великолепно читает игру, как профессор филологического факультета книги. У Наиля один из лучших показателей по точности передач среди спартаковцев. А худшая у Крала. Чешский новичок красно-белых - это точно не Росицки, это даже не Радослав Ковач. Это новый Урбанек. Первый гол показал настоящий уровень Крала, а не тот, про который рассказывал Томас Цорн. Обрезы, нелепые выходы на опережения. Все худшее, что может быть в игре, собрал в себя Крал, весь матч проведший в полупозиции. Если Алекс - лучший игрок чемпионата Чехии, Недведа и Поборски жаль.Жано заскучал по игре, поэтому в начале встречи жадно цеплялся за мяч, пытался постоянно обострять. Но аккумулятор игрока разрядился очень быстро. После перерыва Жано еле-еле передвигался по полю (а если бы "Спартак" играл в Лиге Европы?), его замена стала справедливым решением. Мирзов опять гнул одну линию - своим стандартным смещением с фланга в центр, что, как обычно, не работало. Потом до Резиуана дошло, что надо перекладывать под левую, но остроты это особо не прибавило. Ларссон загрузил на себя функции Шюррле и часто бил во втором тайме. Не все выстрелы несли в себе опасность. А гол швед забил не дальним выстрелом.Разве Понсе, который является чистым нападающим, провел хоть один матч сильнее, чем против "Краснодара" сыграл Мельгарехо? Однозначно нет! Лоренсо в первом тайме был единственным спартаковцем, который занимался созиданием. Вся угроза Сафонову исходила от парагвайца. А ведь летом Кононов хотел с ним прощаться.От Тиля ожидалось большее, чем он показал. В прошлых матчах Гус отлично выигрывал мячи на чужой половине. В игре против "Краснодара" у Тиля ничего не получилось.