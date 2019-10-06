Дмитрий Скопинцев: думаю, у "Спартака" сейчас нелегкое время

После игры со "Спартаком" пообщаться с журналистами вышел универсальный футболист "Краснодара" Дмитрий Скопинцев, который в этой игре получил повреждение.



– Думаю, у нашего сегодняшнего соперника нелегкое время, – признался игрок. – Но они справятся. Это хорошая, добротная команда.



– Момент с удалением Джикии: что там случилось?

– Честно, я даже ничего не помню. У меня был болевой шок, плечом воткнулся. Ко мне что-то все подошли, начали трясти. Я ничего не понял, даже не увидел, что его удалили.



– Провели хороший первый тайм, но почему во втором тайме не уничтожили этот "Спартак" до конца?

– Это вообще не ко мне вопрос, я вообще в первом тайме не играл. В любом случае, мы же не можем доминировать все 90 минут. Против нас тоже команда играет, что в лидерах идет. Игра была обоюдоострая, хорошо, что победили.



Источник: www.rusfootball.info