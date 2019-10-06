Урош Спайич: слишком много допустили после двух забитых мячей, так нельзя

Защитник "Краснодара" Урош Спайич рассказал, почему у его команды возникли проблемы в матче со "Спартаком" (2:1) после успешного дебюта встречи.



- Не владели мячом как сначала, не бегали, как в начале тайма, поэтому появились проблемы, большие пространства между линиями. Они начали двигать мяч. Мы допустили много - один момент, второй, потом пропустили. Так нельзя. Мы в раздевалке поговорили, за счёт характера выиграли, - приводит слова Спайича корреспондент Rusfootball.info.