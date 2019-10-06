Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон прокомментировал итог матча 12-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
"Безусловно, мы не можем быть довольны результатом и тем местом, которое занимает команда. Все ребята в раздевалке злы на эту ситуацию. Мы играем в "Спартаке", такое недопустимо. Думаю, после перерыва на игры сборных придет новый тренер и наши результаты улучшатся", - цитирует Ларссона Sport24.ru.
Джордан Ларссон: думаю, после перерыва на сборные придет новый тренер, и результаты "Спартака" улучшатся
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