Денис Глушаков: подумываю открыть "Глушаковские бани". Вход для жен сделаю бесплатный!

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков сходил в баню с защитником московского "Торпедо" Романом Шишкиным и сыном бывшего футболиста "Спартака" Андрея Тихонова Михаилом, выступающим за "Химки"."Давно не виделись, брат! Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали, как держать веники. Подумываю открыть сеть бань "Глушаковские бани". Вход для жен обязательно сделаю бесплатный!" — написал в инстаграме бывший капитан "Спартака".