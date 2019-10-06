» » Денис Глушаков: подумываю открыть "Глушаковские бани". Вход для жен сделаю бесплатный!

Денис Глушаков: подумываю открыть "Глушаковские бани". Вход для жен сделаю бесплатный!

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков сходил в баню с защитником московского "Торпедо" Романом Шишкиным и сыном бывшего футболиста "Спартака" Андрея Тихонова Михаилом, выступающим за "Химки".

"Давно не виделись, брат! Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали, как держать веники. Подумываю открыть сеть бань "Глушаковские бани". Вход для жен обязательно сделаю бесплатный!" — написал в инстаграме бывший капитан "Спартака".



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Теги: Глушаков Ахмат
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