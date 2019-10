Денис Глушаков: подумываю открыть "Глушаковские бани". Вход для жен сделаю бесплатный!

View this post on Instagram

Давно не виделись, брат! @shish49 Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему @tikhonov.mike17 провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники ? Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жён обязательно сделаю бесплатный! ?#выходной #баня #глушаков #футбол #друзья #жизнь#позетив #юмор#непарься