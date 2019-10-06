"Хотите узнать, что я показывал судье? Смотрите видео до конца", — написал Дзюба в инстаграме после матча. Артем посоветовал Волошину научиться приемам Нео из культового фильма "Матрица".
Артем Дзюба посоветовал арбитру матча "Урал" — "Зенит" научиться приемам из "Матрицы"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал эпизод из матча 12-го тура РПЛ с "Уралом" (3:1), в котором поучаствовал главный арбитр Николай Волошин.
Фото: "Спорт-Экспресс"
В середине первого тайма уже при счете 2:0 мяч во время атаки "Зенита" попал в Волошина, после чего арбитр назначил спорный. Дзюба подошел к рефери и начал ему активно показывать, как нужно играть корпусом.
"Хотите узнать, что я показывал судье? Смотрите видео до конца", — написал Дзюба в инстаграме после матча. Артем посоветовал Волошину научиться приемам Нео из культового фильма "Матрица".
"Хотите узнать, что я показывал судье? Смотрите видео до конца", — написал Дзюба в инстаграме после матча. Артем посоветовал Волошину научиться приемам Нео из культового фильма "Матрица".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»