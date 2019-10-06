Василий Конов: руководство "Спартака" молчит, а команда по-прежнему тонет

Известный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале прокомментировал обстановку вокруг московского "Спартака".



"Руководство "Спартака" молчит. После выданных кредитов доверия Кононову все пропали. Никто не рассказывает о том, что будет. Никто не подводит итогов того, что было. Никто не говорит да, мы ошиблись и накосячили и сейчас исправим. Нет. Федун пропал (очевидно, что основная работа важнее, чем футбольное хобби), Цорн занимается новым главным тренером, а команда по-прежнему тонет. И вот "Спартак" уже в шаге (в 2 очках) от стыков. Так и до "Динамо" рукой подать. Федуну бы обратиться к болельщикам. Лишним точно не будет", — написал Конов.