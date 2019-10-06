Эксперты оценили шансы "Спартака" вылететь в ФНЛ после пяти поражений подряд

Аналитики букмекерских контор предлагают поставить на то, окажется ли московский "Спартак" в ФНЛ в следующем сезоне.Если красно-белые вылетят из РПЛ, сыграет ставка с коэффициентом 7.80, что составляет 12% вероятности.Шансы спартаковцев сохранить место в высшем дивизионе котируются за 1.05 (88%).После 12-ти туров "Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команду отделяет два очка, от прямого вылета — четыре очка.