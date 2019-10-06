"У "Спартака" нет главного тренера, исполняющий его обязанности провел большую ротацию. Если в начале игры "Краснодар" нанес сильный удар и отправил "Спартак" в нокдаун, то потом красно-белые устояли на ногах, забили и во втором тайме играли на равных. Но что происходит с командой? В ней нет лидеров, не поставлена игра в средней линии, впереди идет постоянная ротация, состав не сбалансирован.
"Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице. Потенциал клуба выше, чем у тех, кто находится в самом низу. Но если такая чехарда будет продолжаться, то с учетом того, что на "Спартак" все соперники особенно настраиваются, может получиться так, что команда опустится еще ниже. Ситуация непростая. "Спартаку" нужно выходить из такого тяжелого положения. Даже у Георгия Джикии не выдержали нервы: получил красную карточку на ровном месте. Новому тренеру придется знакомиться с командой по ходу такого трудного положения", — приводит слова Бубнова Sportbox.
Александр Бубнов: "Спартак" может опуститься еще ниже
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал поражение красно-белых от "Краснодара" (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России. Это поражение стало для московского клуба 5-м подряд.
фото: Sportbox
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