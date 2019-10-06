Александр Бубнов: "Спартак" может опуститься еще ниже

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал поражение красно-белых от "Краснодара" (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России. Это поражение стало для московского клуба 5-м подряд.

фото: Sportbox