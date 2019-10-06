"Что касается слухов о "Спартаке", то генералом я уже был. Не хочется ли стать маршалом? Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в "Ростове". На "Спартак" вообще не смотрю", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
Карпин возглавлял "Спартак" дважды — в период с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда дважды становилась серебряным призёром чемпионата России.
Валерий Карпин — о "Спартаке": генералом был, маршалом быть не хочу. Мне комфортно в "Ростове"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о своём возможном возвращении в "Спартак".
Фото: РИА Новости
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