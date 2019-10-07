"Краснодар" поблагодарил болельщиков "Спартака" за достойное поведение на стадионе

"Краснодар" выразил благодарность болельщикам "Спартака" за достойное поведение после домашнего матча 12-го тура РПЛ (2:1).

Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! ?



Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники ?#КраснодарСпартак pic.twitter.com/Z2HRni2Ycj — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 7, 2019

"Мы благодарим активных болельщиков московского "Спартака" за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники", — говорится в сообщении в твиттере.