"Краснодар" поблагодарил болельщиков "Спартака" за достойное поведение на стадионе

Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 7, 2019
Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники ?#КраснодарСпартак pic.twitter.com/Z2HRni2Ycj
"Мы благодарим активных болельщиков московского "Спартака" за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники", — говорится в сообщении в твиттере.