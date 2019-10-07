Крал это нечто. Как и защитники ЦСКА. Сборная неудачников 12 тура

Дивеев и Гогуа, погрузившие команду в 0:2, удалённый в Оренбурге Юсупов и великолепный Заболотный, разгоняющий чужие атаки.Виновник самого курьёзного гола на этих выходных. Мы уже показывали его в сборной лучших, но будет не лишним напомнить, как уфимское солнце подставило голкипера. При этом Беленов спасал по ходу матча, но разве отмоешься так просто?



Антон Килин, «Тамбов»



Все опасные моменты первого тайма, за который «Рубин» забил два гола (в том числе победный), приходили с правого фланга, где орудовал неутомимый Зурико. Крайний защитник «Тамбова» Килин не сумел навязать ему причитающегося сопротивления, а в конце встречи промазал в неплохой ситуации.



Игорь Дивеев, ЦСКА



Российского защитника хвалят за уверенность, но в этот раз она сыграла с ним злую шутку. Вместо того, чтобы сыграть понадёжнее, Игорь привёз угловой, а при его исполнении сделал что-то невообразимое – оставил Байрамяна на одиннадцатиметровой точке, откуда игрок «Ростова» пробил без всякого сопротивления. После этого мяча всё у ЦСКА пошло наперекосяк.









Седрик Гогуа, ЦСКА



Шарлия пытался защитить партнёра, объясняя, что Гогуа не так давно восстановился после травмы, но это, конечно, никакое не оправдание такому бездарному перфомансу. Защитник ужасно вошёл в игру и был заменён ещё в перерыве. Второй гол Байрамяна – замечательная иллюстрация неповоротливости Гогуа.



Андрей Ещенко, «Спартак»



Нет, очки нам покупать не надо , мы в курсе, что Ещенко играл против «Краснодара» слева, но подбор игроков вынуждает передвинуть защитника на родную позицию, по которой он так скучал по ходу воскресной встречи: иначе зачем сместился, когда Петров забивал победный?







Артур Юсупов, «Динамо»



Ещё до перерыва хавбек схлопотал две жёлтые и оставил свою команду в меньшинстве в не самой очевидной ситуации. При всех игровых сложностях бело-голубых – это был приговор.



Рафал Аугустыняк, «Урал»



Не удержал Ивановича на стандарте, когда «Зенит» забивал первый мяч. К тому же неудачно вступил в отбор в моменте с голом Оздоева. Полузащита «Урала» так себе помогала обороне в этой игре.



Алекс Крал, «Спартак»



Олег Кононов, конечно, наворотил дел, но всё выглядит так, будто и Томас Цорн сработал далеко не безупречно (и это сказано очень мягко). В игре против «Краснодара» полузащитник провалился по всем направлениям – брак в передачах, неумение действовать на опережение, борьба... Просто взгляните на первый пропущенный «Спартаком» гол! Как можно было купить такого футболиста, когда под рукой Умяров?







Резиуан Мирзов, «Спартак»



Вчистую проиграл борьбу на левой бровке Петрову. Конечно, не творил безумия вроде того, что показал Крал, но на данный момент ощущения от игры за «Спартак» Мирзова такие же, какие были изначально: средние кандидатуры в народной команде меркнут ещё сильнее.



Лукас Сантос, ЦСКА



Вышел, когда счёт был уже 0:2, так что исправить что-либо было сложно. Но вот забить в ситуации, когда полузащитник киксанул, - легче простого. Промах тура, не иначе.







Антон Заболотный, «Сочи»



Этот нападающий что угодно делает изящно. Иначе он, видимо, не умеет. Поэтому и вторую результативную атаку «Крыльев» Заболотный разогнал очень стильной передачей, внешней стороной стопы: по факту, на игроке «Сочи» предголевой пас на чужого игрока.



