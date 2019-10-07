Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров опроверг предположения о том, что судья Виталий Мешков прибегнул к системе видеопомощи арбитров (VAR), когда выносил второе предупреждение Кайо на 88-й минуте матча 12-го тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак" (2:1).
"VAR не вмешивался в ситуацию с удалением Кайо. Арбитр не увидел фола. Ассистент (первый помощник — Усачев) ему начал кричать в рацию. Она плохо вчера работала, поэтому фол сразу зафиксирован не был. Официально заявляю, что VAR в этой ситуации применен не был", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Егоров: официально заявляю: VAR не применялся при удалении Кайо
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