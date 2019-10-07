Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал о своем увлечении единоборствами и общении с чемпионом UFC в среднем весе Хабибом Нурмагомедовым.
— Помимо футбола у вас интересы есть? Вы с братом, кажется, увлекаетесь единоборствами и, кажется, даже общались с Хабибом.
— Да. Сейчас реже, конечно, он все-таки уже мировая звезда. Представляю, сколько сообщений в день ему прилетает. Но он хороший парень, поздравлял его с победами. Очень жду его боя с Фергюсоном. Тони серьезный боец: и в ударке, и в партере. К тому же у них уже четырежды все срывалось. Очень крутой бой — буду болеть за Хабиба", - цитирует Комбарова Sport24.ru.
Д. Комбаров рассказал, почему стал реже общаться с Хабибом
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