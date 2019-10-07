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Кирьяков: для Тедеско работа в "Спартаке" - это вызов

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
"Не раз говорилось, в том числе и иностранными футболистами, что у нас специфический чемпионат. Это не значит, что тебя автоматически ждет успех и у нас, если ты имел успех в другом чемпионате, скажем, в Бундеслиге. В этом плане многие так обожглись. Мы прекрасно знаем и помним имена, которые после нашего чемпионата достаточно неплохо работали в хороших командах, даже в топ-клубах. Поэтому только время покажет и расставит все на свои места.

Ситуация не очень простая. Все мы знаем, какое давление в "Спартаке". Тедеско еще предстоит познакомиться со всем этим. Он парень молодой и уже имеет опыт работы в Бундеслиге, причем не в последнем клубе, а в "Шальке 04", который Доменико смог вывести в Лигу чемпионов. Но в следующем сезоне у него дела сложились не очень, что-то не получилось. Для Тедеско работа в "Спартаке" — это вызов. Амбиции у него и у клуба огромные. Только время покажет. Человек, который чего-то достиг в Бундеслиге, несмотря на свой возраст, наверное, имеет шанс проявить себя и у нас. В плане дисциплины, я думаю, все будут ему подчиняться. Кому и что будет предлагать, то и будут выполнять.

Что касается Томаса Цорна, то он живет в Германии, сам немец практически. Бундеслига — один из сильнейших чемпионатов в мире. Он игроков оттуда приглашает, сейчас появилась возможность пригласить тренера. Все зависит от того, насколько будет успешна работа тренера. Я думаю, только потом уже можно будет спрашивать с Цорна", - цитирует Кирьякова Sport24.ru.


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Теги: Кирьяков Тедеско Спартак
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