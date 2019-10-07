Мамаев: в "Ростове" такая атмосфера, что я в шоке, если честно

Новичок "Ростова" Павел Мамаев в интервью своей жене Алане на YouTube-канале "Пластика" рассказал о том, как его встретили в новом клубе.

Фото: ФК "Ростов"

"Как меня встретили с клубе? Все получилось очень круто, я даже не ожидал. С первых дней переговоров руководство "Ростова" заставило меня задуматься. Изначально даже не думал, но такая атмосфера исходит от боссов, команды, болельщиков. Я прямо в шоке, если честно! Был очень теплый прием — у меня прям мурашки были по коже от стадиона. В "Ростове" семейная атмосфера. Многие моменты решаются как в семье, реально! Позвонил, попросил — тебе все сделали. Не по контракту, а все по-доброму, по-человечески. Уверен, такое отношение ко всем. Именно поэтому "Ростов" сейчас лидирует", - сказал Мамаев.