Д. Комбаров: врачи и учителя должны получать не 30 тысяч, а хотя бы 100

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров признался, что он старается не вмешиваться в политику. Также футболист отметил маленькие зарплаты врачей и учителей по стране.— Я от политики далек. Чтобы отвечать на политические вопросы, нужно быть осведомленным. Я сейчас не про Артемия говорю, а про себя. Так что не хотел бы обсуждать какие-то моменты и решения, в это нужно вникать. Это серьезная тема, на которую может последовать соответствующая реакция.— Конечно, это большая проблема нашей страны. Такие зарплаты маленькие… Но еще раз: если бы я в политике разбирался, то мог бы что-то сказать. Хотя, конечно, считаю — медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а сто минимум. Но от меня здесь ничего не зависит.