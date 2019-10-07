Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал комментарий по матчу 12-го тура РПЛ "Оренбург" - "Динамо" (2:0).
"В матче "Оренбург" - "Динамо" в моменте с Каборе нужно было назначать пенальти. Это был сложный момент, потому что ноги игроков были на весу.
Кроме того, Юсупова в моменте, где он получил первую желтую карточку, нужно было удалять сразу", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Егоров: в матче "Оренбург" - "Динамо" в моменте с Каборе нужно было назначать пенальти
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