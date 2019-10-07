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Тедеско подпишет контракт со "Спартаком" 8 октября

Бывший главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско подпишет контракт с московским "Спартаком" 8 октября. Сегодня в офисе красно-белых тренер и клуб согласовали условия соглашения и добавили последние детали контракта.
Фото: Getty Images
На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, уволенного после поражения в матче 11 тура против "Оренбурга".

Отметим что карьеру тренера основных команд 34-летний итальянский специалист с немецким паспортом Доменико Тедеско начал в 2007 году, возглавив скромный "Эрцгебирге". В сезоне 2017/18 возглавляемый специалистом "Шальке-04" занял в бундеслиге второе место, заработав право выступать в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Однако 14 марта 2019 года Тедеско был уволен из "Шальке" в связи с поражением в 1/8 финала плэй-офф Лиги Чемпионов от "Манчестер Сити" со счётом 0:7, а также по причине плохих результатов в бундеслиге (на момент увольнения специалиста его команда занимала 14 место из 18).

"Чемпионат.сом"


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Теги: Тедеско Спартак
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