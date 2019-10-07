Газизов - о хештеге "Егоров, уходи" в соцсетях клуба: получилось так, как получилось

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал реакцию главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова на работу арбитра Владислава Безбородова в матче между "Уфой" и "Ахматом".— Значит, мы были правы и правильно трактуем правила, - сказал Газизов.— Такого мнения у меня не было. Надо исправлять ситуацию, связанную с судейством. Дело не только в Егорове. Я поддерживаю Александра Валерьевича Дюкова, что нужен комплексный подход к этой проблеме. Ее надо как-то решать. Вот и все.— Получилось так, как получилось. Можно я промолчу?— У меня нет конкретного решения. Есть определенные ошибки, но после разговоров с руководителями РФС я верю, что перемены настанут.— Давайте не будем переходить на персоналии. Вопрос не в этом.