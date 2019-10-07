» » Газизов - о хештеге "Егоров, уходи" в соцсетях клуба: получилось так, как получилось

Газизов - о хештеге "Егоров, уходи" в соцсетях клуба: получилось так, как получилось

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал реакцию главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова на работу арбитра Владислава Безбородова в матче между "Уфой" и "Ахматом".

— Значит, мы были правы и правильно трактуем правила, - сказал Газизов.

— Вы по прежнему считаете, что Александр Егоров должен покинуть свой пост?

— Такого мнения у меня не было. Надо исправлять ситуацию, связанную с судейством. Дело не только в Егорове. Я поддерживаю Александра Валерьевича Дюкова, что нужен комплексный подход к этой проблеме. Ее надо как-то решать. Вот и все.

— Все-таки именно "Уфа" запустила хэштег #ЕгоровУходи. У кого возникла такая идея?

— Получилось так, как получилось. Можно я промолчу?

— Хорошо. Тогда хотел узнать, кто вместо Егорова?

— У меня нет конкретного решения. Есть определенные ошибки, но после разговоров с руководителями РФС я верю, что перемены настанут.

— Даже если Егоров останется?

— Давайте не будем переходить на персоналии. Вопрос не в этом.

"Спорт день за днем"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Уфа Егоров
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Сантос: поражения ЦСКА от "Ростова" и "Эспаньола" не похожи
Ларин: Умяров и Глушенков достойны играть в основном составе команды РПЛ
Газизов - о хештеге "Егоров, уходи" в соцсетях клуба: получилось так, как получилось
Бывший спортивный директор "Крыльев Советов" Циклаури сравнил Соболева с Дзюбой
Джеко перенес операцию на правой скуле
Тедеско подпишет контракт со "Спартаком" 8 октября 22
Бывший владелец "Кристал Пэлас": у Клоппа что, синдром высокомерия?
Егоров: в матче "Оренбург" - "Динамо" в моменте с Каборе нужно было назначать пенальти
Фернандеш: я бы не списывал "Спартак" со счетов, хоть у него и проблемы 5
Вальдес покинул пост тренера юношеской команды "Барселоны"
Д. Комбаров: научно доказано, что 0,5 пива никакого влияния на организм не окажет 11
Егоров: эпизод с рукой Мартыновича - это не пенальти 7
Д. Комбаров: не назвал бы Кононова мямлей, он мог накричать и "напихать" 1
Д. Комбаров: врачи и учителя должны получать не 30 тысяч, а хотя бы 100 4
Селюк: Гогуа - топ-защитник, а Гришин - физрук 8
Моуринью и Аллегри - главные кандидаты на замену Почеттино в "Тоттенхэме" 1
Егоров: клубы не имеют к нам никакого отношения. Мой руководитель - президент РФС 5
Рэшфорд: фанаты "МЮ" заслуживают лучшего
Крал это нечто. Как и защитники ЦСКА. Сборная неудачников 12 тура 8
Мамаев: в "Ростове" такая атмосфера, что я в шоке, если честно 3
Егоров: в матче "Уфа" - "Ахмат" нужно было назначить пенальти в ворота грозненцев. Арбитр ошибся
Кирьяков: для Тедеско работа в "Спартаке" - это вызов 14
Д. Комбаров рассказал, почему стал реже общаться с Хабибом 2
"Бавария" и Федерация футбола Франции конфликтуют из-за Лукаса Эрнандеса
Егоров: официально заявляю: VAR не применялся при удалении Кайо 3
Жена Икарди: "Интеру" не хватало Мауро в матче с "Ювентусом"
Президент "Лиона" не исключил отставку Силвиньо
Роналду после победы над "Интером": прекрасное чувство - снова возглавить таблицу!
"Краснодар" просматривал Комличенко в матче с "Викторией Пльзень"
Хусаинов: судейство Мешкова не соответствовало уровню игры «Краснодара» и «Спартака» 4
Все новости