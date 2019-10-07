Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал реакцию главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова на работу арбитра Владислава Безбородова в матче между "Уфой" и "Ахматом".
— Значит, мы были правы и правильно трактуем правила, - сказал Газизов.
— Вы по прежнему считаете, что Александр Егоров должен покинуть свой пост?
— Такого мнения у меня не было. Надо исправлять ситуацию, связанную с судейством. Дело не только в Егорове. Я поддерживаю Александра Валерьевича Дюкова, что нужен комплексный подход к этой проблеме. Ее надо как-то решать. Вот и все.
— Все-таки именно "Уфа" запустила хэштег #ЕгоровУходи. У кого возникла такая идея?
— Получилось так, как получилось. Можно я промолчу?
— Хорошо. Тогда хотел узнать, кто вместо Егорова?
— У меня нет конкретного решения. Есть определенные ошибки, но после разговоров с руководителями РФС я верю, что перемены настанут.
— Даже если Егоров останется?
— Давайте не будем переходить на персоналии. Вопрос не в этом.
"Спорт день за днем"
Газизов - о хештеге "Егоров, уходи" в соцсетях клуба: получилось так, как получилось
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