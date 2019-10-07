Наставник "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал свои слова о необъективном судействе после матча с "Крыльями Советов" (0:2).
"Мы как команда с минимальными ресурсами практически во всех аспектах не защищены от таких моментов, которые произошли в Самаре. Давайте будет откровенны: там нам просто открутили голову. И мне непонятны аргументы, что, дескать, мы сами мало что создали в том матче. Разве может кто-то сказать, что второй тайм проходил при постоянном преимуществе хозяев? Нет, конечно!
Обратите внимание, эти провокации имеют стабильную тенденцию появляться практически перед каждой игрой за 2-3 дня. Не хотелось бы разочаровывать людей, которые творят это, но признаюсь все же честно — сейчас я надо всем этим просто смеюсь. Вот клянусь! Они выводили меня из себя ровно до того момента, когда я начал понимать, что это закономерность. Я знаю, откуда растут корни, кто это и зачем делает. Цель у них одна — вывести меня из равновесия. Не дождетесь!
Оставить "Тамбов" в РПЛ — это революция! Революция в российском футболе. Сегодняшние заработные платы в большинстве клубов настолько раздуты, неадекватны и оторваны от реальности. И мы понимаем, что они устраивают многих руководителей по простой причине: чем выше бюджет, тем больше мутной воды. "Тамбову" добиться результата — значит совершить прорыв!", - цитирует Григоряна официальный сайт клуба.
Григорян: зарплаты в РПЛ оторваны от реальности
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»