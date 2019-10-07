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Григорян: Гогуа - футболист незаурядных качеств

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал критику бывшего тренера молодежной команды ЦСКА Александра Гришина в адрес защитника Седрика Гогуа.

"Очень непрофессионально позволять себе оценивать Гогуа так, как это сделал Гришин, не поработав с ним серьезно. Для меня это возмутительно.

Гогуа - футболист незаурядных качеств. Его умение выигрывать верховую борьбу и забивать мячи на стандартах — уникально. В РПЛ мало людей, кто может с ним в этом конкурировать. Седрик прерывает любые навесы, снимает верх. При своем росте он имеет высокую скорость, у него отличные природные данные, хорошее начало атаки, техника.

Я ставил на ноги этого футболиста, я понимаю его уровень. Имея такого центрального защитника, ты должен понимать, что в твоих руках появился алмаз, который нужно точить", - цитирует Григоряна "Чемпионат.сом".


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Теги: Григорян Гришин ЦСКА Гогуа Тамбов
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