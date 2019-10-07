Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу поделился эмоциями от возвращения в сборную Португалии. Хавбека вызвали в национальную команду на матчи с Люксембургом (11 октября) и Украиной (14 октября).
"Очень рад вернуться в сборную. Это была моя цель, поэтому я сменил команду. У нас будут очень важные матчи, мы имеем шанс выиграть оба из них. Я действительно верю в эту команду и работаю над тем, чтобы попасть в заявку на Евро-2020.
"В России у меня нет переводчиков в клубе, но Эдер мне очень помогает. В любом случае, язык футбола — это тот, на котором мы все говорим на поле", — приводит слова Мариу Sport24.
26-летний футболист перешел в "Локомотив" из "Интера" в августе на правах аренды до конца текущего сезона. По окончании сезона у "Локо" будет возможность выкупить игрока.
Мариу: перешел в "Локомотив" ради возвращения в сборную
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