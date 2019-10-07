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Брат умершего Риксена: он был беспомощен, а я не мог помочь

Педро Риксен, брат умершего экс-полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена, в интервью поведал, как длительное время они с футболистом не разговаривали, но в результате помирились.

"Было облегчением, что мы успели стать неплохими приятелями до того, как он ушел из жизни. Летом Фернандо написал, что я обязан подъехать к нему в хоспис. Не принимаю во внимание, связано ли это с тем, что он уже чувствовал смерть. Он не знал, приеду я или нет. Я позвонил в хоспис и попросил, дабы ему об данном не сказали. Когда я вошел к нему, это был довольно чувственный момент. На его глазах были слезы.

Трудно было видеть его в этом состоянии. Это был уже не Фернандо. С ним было непросто в том числе и побеседовать, он просто покоился в кровати. На протяжении 5 дней я приходил к нему по утрам и вечерам. Было с трудом лицезреть, как он лежит там, ничего не делая. Он был беспомощен, а я не имел возможность ему помочь. Фернандо не имел возможность двигать руками, ему в том числе и было непросто переносить взгляд.

Его смерть и похороны были наиболее сложными днями в моей жизни. До слез. Но было хорошо видеть помощь со стороны болельщиков "Рейнджерс". Я знал, что он был необходимым игроком для клуба, но не знал, что настолько", — поведал 39-летний Педро Риксен в интервью The Sun.

В октябре 2013 года Фернандо был поставлен диагноз боковой (латеральный) амиотрофический склероз. Это неизлечимая болезнь, из-за которой он умер 18 сентября этого года в 43-летнем возрасте.


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Теги: Риксен Зенит
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