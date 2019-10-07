» » Д. Комбаров: лучший вариант для "Спартака" — Черчесов

Д. Комбаров: лучший вариант для "Спартака" — Черчесов

Бывший футболист красно-белых хотел бы видеть на посту рулевого в столичном клубе главного тренера сборной России.
Фото: Александр Мысякин, Sport24
"Ко мне на мастер-классе недавно подошел мальчик — спросил про будущего тренера "Спартака". Я ответил, что лучший вариант — это Черчесов. Но я против совмещения. Это мое личное мнение, может, оно с чьим-то не совпадает. Возможно, я соглашусь, если приведут достаточные аргументы. Но на данный момент я считаю, что работать в сборной и клубе одновременно неправильно", — сказал Дмитрий в интервью Sport24.

Черчесов уже работал со "Спартаком". В июне 2006 года он пришел в клуб в качестве спортивного директора. С 19 июня 2007 года по 14 августа 2008 года — главный тренер. На этом посту тренер сменил Владимира Федотова, и под его руководством клуб до последнего тура боролся за чемпионство с "Зенитом", упустив шанс стать чемпионом лишь в последнем туре.

Черчесов стал самым статистически успешным тренером команды среди занимавших этот пост после Олега Романцева, но серьёзного успеха команда не добилась. 12 июля 2008 года "Спартак" потерпел историческое разгромное поражение от ЦСКА со счётом 1:5, после чего ведущие игроки "Спартака" Егор Титов и Максим Калиниченко сначала были отправлены в дубль, а затем вынуждены были уйти из команды. 13 августа 2008 года "Спартак" проиграл ещё один принципиальный матч киевскому "Динамо" со счётом 1:4 в квалификации Лиги чемпионов. На следующий день руководство клуба отправило Черчесова в отставку.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Комбаров Д. Черчесов Спартак Москва
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Новиков: не собираюсь делать никаких скидок на приставку "и.о."
Смолов был прав, что у "Зенита" календарь легче. Хотя есть нюансы
Кирилл Новиков — и.о. главного тренера "Динамо"
Баринов: "Ювентус" можно обыграть, верю в это
Бушманов: "Спартаку" больше подошел бы тренер-россиянин 2
Баринов рассказал о желании поиграть в "Ливерпуле" из-за Клоппа
"Шальке" сэкономит € 3 млн евро, если Тедеско возглавит "Спартак" 2
Хадсон-Одои: "Челси" — правильный клуб для меня
Д. Комбаров: лучший вариант для "Спартака" — Черчесов 5
Брат умершего Риксена: он был беспомощен, а я не мог помочь
Самедов исполнил в Турции хит Билана
Венгер: покинул АПЛ, потому что крепко связан с "Арсеналом"
Мариу: перешел в "Локомотив" ради возвращения в сборную
Катар будет готов к ЧМ-2022 за два года до турнира
Ибрагимович презентует собственную статую
Норманн: Шомуродов — лучший форвард РПЛ 4
"Эспаньол" сменил главного тренера
Венгер и Блан - кандидаты на должность главного тренера "Лиона"
Руководство "МЮ" верит в Сульшера, несмотря на худший старт за последние 30 лет
Зинченко: в сборную Украины приезжаем не шутить, а выполнять свои цели 1
Это’О: я влюблен в Гвардиолу - как тренера, но не как личность
Силвиньо уволен с должности главного тренера "Лиона"
Льорис не сыграет в этом году 1
Почеттино: футбол - это не драма, нужно с достоинством принимать любой результат
Инс: де Хеа выглядит так, будто понятия не имеет, что происходит в "МЮ"
Венгер: Почеттино должен показать людям, что может дать "Тоттенхэму" ещё больше
"Барселона" не выплатила "Бордо" за Малкома 30,3 млн евро 3
Конте: Лукаку из-за своих внушительных габаритов должен больше тренироваться
Григорян: Гогуа - футболист незаурядных качеств 3
Спаллетти требует от "Интера" 5 млн евро за расторжение контракта
Все новости