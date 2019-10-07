"Ко мне на мастер-классе недавно подошел мальчик — спросил про будущего тренера "Спартака". Я ответил, что лучший вариант — это Черчесов. Но я против совмещения. Это мое личное мнение, может, оно с чьим-то не совпадает. Возможно, я соглашусь, если приведут достаточные аргументы. Но на данный момент я считаю, что работать в сборной и клубе одновременно неправильно", — сказал Дмитрий в интервью Sport24.
Черчесов уже работал со "Спартаком". В июне 2006 года он пришел в клуб в качестве спортивного директора. С 19 июня 2007 года по 14 августа 2008 года — главный тренер. На этом посту тренер сменил Владимира Федотова, и под его руководством клуб до последнего тура боролся за чемпионство с "Зенитом", упустив шанс стать чемпионом лишь в последнем туре.
Черчесов стал самым статистически успешным тренером команды среди занимавших этот пост после Олега Романцева, но серьёзного успеха команда не добилась. 12 июля 2008 года "Спартак" потерпел историческое разгромное поражение от ЦСКА со счётом 1:5, после чего ведущие игроки "Спартака" Егор Титов и Максим Калиниченко сначала были отправлены в дубль, а затем вынуждены были уйти из команды. 13 августа 2008 года "Спартак" проиграл ещё один принципиальный матч киевскому "Динамо" со счётом 1:4 в квалификации Лиги чемпионов. На следующий день руководство клуба отправило Черчесова в отставку.
Д. Комбаров: лучший вариант для "Спартака" — Черчесов
Бывший футболист красно-белых хотел бы видеть на посту рулевого в столичном клубе главного тренера сборной России.
Фото: Александр Мысякин, Sport24
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