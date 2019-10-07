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Бушманов: "Спартаку" больше подошел бы тренер-россиянин

Экс-защитник "Спартака" и сборной России Евгений Бушманов считает, что после отставки Олега Кононова красно-белым не стоит делать ставку на иностранного специалиста.

"Непонятно, сам ушёл Олег Кононов или его уволили. Если у него было понимание, как работать с командой и выстраивать игру, то, наверное, можно было оставить. Если же тренер уходит сам, если не знает, что делать, то удерживать такого специалиста точно не имеет смысла.

Если исходить из того, как укомплектована команда, какое громкое имя она носит и какой игровой стиль привыкла исповедовать, то рулевой "Спартака" должен делать ставку на атакующий футбол. К не менее важным качествам нового тренера отнесу и умение работать с молодыми игроками, коих в составе красно-белых предостаточно. У москвичей есть группа талантливых молодых ребят, которым надо помочь сделать следующий качественный скачок. Выходит, что на данный момент "Спартаку" больше подошёл бы тренер-россиянин, способный говорить с игроками на одном языке.

Принципиально ли в данном случае наличие спартаковских корней? Было бы хорошо, если бы команду возглавил спартаковец, но это не определяющий фактор при выборе наставника. Все же Кононову не хватило в том числе и поддержки фанатов, которые его так и не приняли. Этот специалист своей успешной работой с "Краснодаром" уже подтвердил свой высокий профессиональный уровень, он умеет выстраивать атакующий футбол, но в "Спартаке" проявить себя не смог. Москвичам предстоит сложная задача с выбором нового главного, ведь права на ошибку нет. Необходимо очень скрупулезно подойти к назначению нового рулевого, с которым необходимо попасть точно в цель", — приводит слова Бушманова "Московский комсомолец".


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Теги: Бушманов Спартак
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