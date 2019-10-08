"Не знал, что исландцы ходят в кино чаще, чем жители всех других стран мира. Интересно. Конечно, мы любим смотреть фильмы. Настоящий бум у нас зимой, когда люди идут в кинотеатр, чтобы согреться (смеется). А вообще киноиндустрия у нас очень развита. И зарубежные фильмы мы видим почти сразу после премьеры.
Кстати, я уже ходил в один из московских кинотеатров. Там, правда, на английском все было, так что я все понимал. Но еще разок я решил сходить и посмотреть фильм на русском. Это был новый "Форсаж". Мне повезло, потому что в нем было мало разговоров. Такие фильмы на русском я осилю. А вот комедии, триллеры и все такое — пока не смогу", — цитирует Магнуссона "Российская Газета".
Магнуссон рассказал о попытке посмотреть фильм на русском
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о своей любви к кино и о своих попытках смотреть фильмы на русском языке.
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»